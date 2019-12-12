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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Слован - Брага
Слован - Брага: обзор матча 12 декабря 2019
Слован
12.12.2019, четверг, 23:00
Лига Европы, группа K, 6 тур
2 : 4
Завершен
Брага
42'
А. Шпорар
70'
Моха
44'
Р. Фонте
75'
В. Божиков (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Слован - Брага
75'
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
В. Божиков
ГОЛ! 2:1!
Моха
Пас отдал
А. Шпорар
70'
44'
ГОЛ! 1:1!
Р. Фонте
ГОЛ! 1:0!
А. Шпорар
42'
Начало матча
Статистика матча Слован - Брага
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Слован
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
- : -
24.11.2026
Бетис
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Ружомберок
0 : 1
21.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Слован
2 : 2
07.11.2026
Тренчин
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Железьярне Подбрезова
1 : 2
31.10.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 3 тур
Тренчин
0 : 2
28.10.2026
Слован
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Информация о матче
Стадион:
Пасьенки
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