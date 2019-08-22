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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Слован - ПАОК
Слован - ПАОК: обзор матча 22 августа 2019
Слован
22.08.2019, четверг, 22:00
Лига Европы, 4 раунд
1 : 0
Ответный матч – 2 : 3
Завершен
ПАОК
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Слован - ПАОК
90'
+7
Желтая карточка
Ч. Акпом
76'
Желтая карточка
Х. Анхель Креспо
45'
Желтая карточка
Л. Матос
Начало матча
Статистика матча Слован - ПАОК
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Слован
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
- : -
24.11.2026
Бетис
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Ружомберок
0 : 1
21.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Слован
2 : 2
07.11.2026
Тренчин
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Железьярне Подбрезова
1 : 2
31.10.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 3 тур
Тренчин
0 : 2
28.10.2026
Слован
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАОК
1 : 3
12.10.2026
Каламата
Информация о матче
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