Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Матчи
Новости
Бонусы
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
Трансферы
РПЛ
Зимний кубок РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Отбор ЧМ-2026
ЧМ-2026
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Ямаль
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Португалия. Примейра
Команды
Бенфика
Анисиу
Статистика
Анисиу - статистика
Бенфика
15 февраля 2008 (17), Лиссабон
#72 | Нападающий
187 см
Португалия | Гвинея-Бисау
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Лига чемпионов, 8 тур
Бенфика
4 : 2
28.01.2026
Реал
Был в запасе
Португалия. Примейра, 19 тур
Бенфика
4 : 0
25.01.2026
Эштрела
83' - 90'
84'
Главные новости
Что нового появилось на «Бомбардире»: рассказываем и ждем ваших отзывов!
71
Ловчев не верит, что европейские страны бойкотируют ЧМ-2026: «Мне откровенно стыдно за такие дешевки»
14:38
Фото
Джон Джон выбрал игровой номер в «Зените»
14:14
1
ЦСКА отдал в аренду экс-вингера «Спартака» и «Краснодара»
13:50
Быстров – об опоздании Вендела: «Легионеры приезжают в РПЛ зарабатывать деньги»
13:38
3
Фото
Суперкубок России-2026 разыграют до финала ЧМ
13:29
Быстров назвал дровами футболистов клуба РПЛ
13:21
1
Бывший тренер «Спартака» может возглавить «Реал»
13:03
5
Мбаппе – о «Реале»: «Чемпионская команда так не играет»
12:53
2
Губерниев – о Сафонове: «Он не ссыкло»
12:41
3
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: