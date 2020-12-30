Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Матчи
Новости
Бонусы
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
Трансферы
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Кубок Африки
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Отбор ЧМ-2026
ЧМ-2026
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Ямаль
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Джуд Ссемугаби
Статистика
€ 100 тыс
Джуд Ссемугаби - статистика
3 марта 1997 (28)
#37 | Нападающий
Уганда
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Кубок африканских наций, 3 тур
Уганда
1 : 3
30.12.2025
Нигерия
85' - 90'
Кубок африканских наций, 2 тур
Уганда
1 : 1
27.12.2025
Танзания
1' - 77'
Кубок африканских наций, 1 тур
Тунис
3 : 1
23.12.2025
Уганда
1' - 46'
Главные новости
«Реал» отказался от зимних трансферов: известна причина
18:06
Европейским странам предложили бойкотировать ЧМ-2026 из-за пошлин Трампа
17:45
3
«Будет кошмар»: Пономарев предостерег «Зенит» от возвращения Дзюбы
17:31
4
Хаби Алонсо готов прервать отпуск только ради одного клуба
16:56
1
Канчельскис назвал игрока РПЛ, способного помочь «Манчестер Юнайтед»
16:47
1
Реакция Газизова на обвинения в неосновательном обогащении
16:38
2
Карседо сделает в «Спартаке» капитанский совет из шести футболистов
16:16
2
Пономарев – о «Зените»: «Надо сушить лапки»
16:04
10
Онопко уточнил свое резонансное высказывание о сорвавшемся трансфере в «Барселону»
15:54
ЦСКА избавился от еще одного аргентинца
15:45
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: