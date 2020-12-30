Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 350 тыс

Кеннет Семакула - статистика

4 ноября 2002 (23), Тороро
#30 | Полузащитник
180 см
Уганда
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Кубок африканских наций, 3 тур
Уганда
1 : 3
30.12.2025
Нигерия
1' - 90'
Кубок африканских наций, 2 тур
Уганда
1 : 1
27.12.2025
Танзания
1' - 90'
45'
Кубок африканских наций, 1 тур
Тунис
3 : 1
23.12.2025
Уганда
1' - 71'
Главные новости
Раскрыт новый тренер «Химок» – это не Юран
18:09
Товарищеские матчи. Гол Дзюбы не спас «Акрон» от поражения от ЦСКА (1:3)
18:05
1
Вендел получил крупнейший штраф в истории «Зенита»
17:43
16
В ЦСКА прокомментировали отказ от Сауся, который достанется «Спартаку»
17:35
1
В «Балтике» рассказали о договоренности по трансферу Сауся в «Спартак»
17:19
1
Рейтинг топ-20 клубов мира с самыми высокими доходами в прошлом сезоне
16:57
1
Вендел вернулся в «Зенит»
16:48
7
Фото39-летний Джеко подписал контракт с новым клубом
16:39
2
Вендела предложили выкинуть из «Зенита»: «У клуба столько денег, ничего не мешает ими разбрасываться»
16:28
12
Определены сроки возвращения Сафонова к тренировкам
16:19
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 