€ 600 тыс

Юнесс Лаххаб - статистика

Сеута
23 апреля 1999 (26)
#5 | Полузащитник
192 см
Марокко | Испания
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Испания. Сегунда, 21 тур
Малага
2 : 1
11.01.2026
Сеута
1' - 65'
Испания. Сегунда, 20 тур
Сеута
2 : 1
04.01.2026
ФК Андорра
1' - 90'
27'
Испания. Сегунда, 19 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 3
21.12.2025
Сеута
1' - 90'
50'
80'
