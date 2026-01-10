Введите ваш ник на сайте
Райан МакАйду
Статистика
Райан МакАйду - статистика
Манчестер Сити
24 июня 2008 (17), Лондон
#56 | Нападающий
174 см
Англия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Англия. Кубок, 1/32 финала
Манчестер Сити
10 : 1
10.01.2026
Эксетер Сити
1' - 90'
86'
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Манчестер Сити
1 : 1
07.01.2026
Брайтон
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Манчестер Сити
1 : 1
04.01.2026
Челси
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Ноттингем Форест
1 : 2
27.12.2025
Манчестер Сити
Был в запасе
Статистика по турнирам
Англия. Кубок 2025/2026
Команда
И
Г
П
Ж
К
Манчестер Сити
1
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок, 1/32 финала
Манчестер Сити
10 : 1
10.01.2026
Эксетер Сити
1' - 90'
86'
