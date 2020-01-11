Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 2,50 млн

Клаудиу Брага - статистика

Хартс
28 октября 1999 (26), Мафамуде
#10 | Нападающий
180 см
Португалия
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Шотландия. Премьер-лига, 22 тур
Данди
0 : 1
11.01.2026
Хартс
1' - 45'
27'
Шотландия. Премьер-лига, 21 тур
Хартс
1 : 0
03.01.2026
Ливингстон
1' - 75'
Шотландия. Премьер-лига, 19 тур
Хиберниан
3 : 2
27.12.2025
Хартс
1' - 73'
Шотландия. Премьер-лига, 18 тур
Хартс
2 : 1
21.12.2025
Рейнджерс
1' - 83'
42'
Шотландия. Премьер-лига, 20 тур
Фалкирк
0 : 2
13.12.2025
Хартс
1' - 81'
2'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Хартс
21
9
2
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Шотландия. Премьер-лига, 22 тур
Данди
0 : 1
11.01.2026
Хартс
1' - 45'
27'
Шотландия. Премьер-лига, 21 тур
Хартс
1 : 0
03.01.2026
Ливингстон
1' - 75'
Шотландия. Премьер-лига, 19 тур
Хиберниан
3 : 2
27.12.2025
Хартс
1' - 73'
Шотландия. Премьер-лига, 18 тур
Хартс
2 : 1
21.12.2025
Рейнджерс
1' - 83'
42'
Шотландия. Премьер-лига, 20 тур
Фалкирк
0 : 2
13.12.2025
Хартс
1' - 81'
2'
Шотландия. Премьер-лига, 16 тур
Селтик
1 : 2
07.12.2025
Хартс
1' - 78'
43'
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Хартс
1 : 1
03.12.2025
Килмарнок
66' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
0 : 0
29.11.2025
Хартс
1' - 85'
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
1 : 0
23.11.2025
Хартс
1' - 86'
31'
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хартс
1 : 1
09.11.2025
Данди Юнайтед
1' - 88'
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
4 : 0
01.11.2025
Данди
71' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 2
29.10.2025
Хартс
1' - 85'
70'
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Хартс
3 : 1
26.10.2025
Селтик
1' - 80'
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
Килмарнок
0 : 3
18.10.2025
Хартс
1' - 88'
57, 61'
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Хартс
1 : 0
04.10.2025
Хиберниан
1' - 84'
Шотландия. Премьер-лига, 6 тур
Хартс
3 : 0
27.09.2025
Фалкирк
1' - 79'
Шотландия. Премьер-лига, 5 тур
Рейнджерс
0 : 2
13.09.2025
Хартс
1' - 77'
21'
Шотландия. Премьер-лига, 4 тур
Ливингстон
1 : 2
30.08.2025
Хартс
1' - 88'
47'
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Хартс
3 : 3
23.08.2025
Мазервелл
46' - 90'
74, 83'
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Данди Юнайтед
2 : 3
10.08.2025
Хартс
1' - 84'
83'
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
Хартс
2 : 0
04.08.2025
Абердин
1' - 71'
Главные новости
Глава «Зенита» прокомментировал обмен Гонду на Дивеева
16:53
1
Раскрыта максимальная сумма, которую «Локо» может получить за Батракова
16:26
1
«Оренбург» отстранил экс-игрока «Спартака»
16:01
Агент – о заявлении «Локо» по Баринову: «Набивают цену, чтобы ЦСКА заплатил больше»
15:54
4
Форварда «Динамо» удалили из командного чата из-за трансфера в «Спартак»
15:32
7
Еременко боится возвращаться в Россию из-за угроз
15:27
2
«Зенит» требовал у ЦСКА за Гонду 14 миллионов
15:02
1
Видео«Русский Холанд» проходит медосмотр с «Пари НН»
14:47
3
Мостовой отреагировал на обмен Дивеева на Гонду
14:36
1
Заявление агента Баринова по ситуации с трансфером в ЦСКА
14:29
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 