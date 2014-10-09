Витаутас Лукша - статистика
#5 | Полузащитник
|Имя
|Витаутас
|Фамилия
|Лукша
|Команда
|Ритеряй
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 августа 1984 (38 лет)
|Рост
|177
|Вес
|73
|Имя
|Витаутас
|Фамилия
|Лукша
|Команда
|Ритеряй
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 августа 1984 (38 лет)
|Рост
|177
|Вес
|73
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Литва
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.09.2015
|Был в запасе
|Литва
|2:1
|Сан-Марино
|05.09.2015
|Был в запасе
|Эстония
|1:0
|Литва
|14.06.2015
|86' -90'
|Литва
|1:2
|Швейцария
|27.03.2015
|Был в запасе
|Англия
|4:0
|Литва
|12.10.2014
|Был в запасе
|Литва
|0:2
|Словения
|09.10.2014
|Был в запасе
|Литва
|1:0
|Эстония