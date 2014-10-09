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    Витаутас Лукша - статистика

    #5 | Полузащитник
    Имя Витаутас
    Фамилия Лукша
    Команда Ритеряй
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 14 августа 1984 (38 лет)
    Рост 177
    Вес 73
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Литва 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.09.2015 Был в запасе Литва 2:1 Сан-Марино
    05.09.2015 Был в запасе Эстония 1:0 Литва
    14.06.2015 86' -90' Литва 1:2 Швейцария
    27.03.2015 Был в запасе Англия 4:0 Литва
    12.10.2014 Был в запасе Литва 0:2 Словения
    09.10.2014 Был в запасе Литва 1:0 Эстония
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