Гауссу Диаките - статистика

Лозанна-Спорт
26 сентября 2005 (20)
#70 | Нападающий
182 см
Мали
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Швейцария. Суперлига, 17 тур
Базель
0 : 0
14.12.2025
Лозанна-Спорт
1' - 74'
Лига конференций, 5 тур
КуПС
0 : 0
11.12.2025
Лозанна-Спорт
1' - 71'
Швейцария. Суперлига, 16 тур
Лозанна-Спорт
0 : 0
07.12.2025
Лугано
1' - 71'
59'
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Лозанна-Спорт
2 : 1
30.11.2025
Тун
1' - 74'
13'
Лига конференций, 4 тур
Лех
2 : 0
27.11.2025
Лозанна-Спорт
60' - 90'
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
23.11.2025
Лозанна-Спорт
1' - 89'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лозанна-Спорт
14
4
4
2
1
Матчи игрока в этом турнире
Швейцария. Суперлига, 17 тур
Базель
0 : 0
14.12.2025
Лозанна-Спорт
1' - 74'
Швейцария. Суперлига, 16 тур
Лозанна-Спорт
0 : 0
07.12.2025
Лугано
1' - 71'
59'
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Лозанна-Спорт
2 : 1
30.11.2025
Тун
1' - 74'
13'
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
23.11.2025
Лозанна-Спорт
1' - 89'
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Лозанна-Спорт
2 : 2
09.11.2025
Сьон
1' - 59'
20'
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Цюрих
1 : 2
01.11.2025
Лозанна-Спорт
1' - 46'
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Лозанна-Спорт
1 : 3
29.10.2025
Серветт
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лозанна-Спорт
5 : 1
26.10.2025
Базель
1' - 60'
55'
6'
55'
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Люцерн
2 : 2
19.10.2025
Лозанна-Спорт
1' - 87'
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Лозанна-Спорт
5 : 0
05.10.2025
Янг Бойз
1' - 90'
74'
47'
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Лозанна-Спорт
1 : 2
31.08.2025
Санкт-Галлен
1' - 44'
44'
Швейцария. Суперлига, 3 тур
Лозанна-Спорт
1 : 2
10.08.2025
Цюрих
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 2 тур
Тун
2 : 1
03.08.2025
Лозанна-Спорт
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 1 тур
Лозанна-Спорт
3 : 2
27.07.2025
Винтертур
1' - 90'
61, 90'
