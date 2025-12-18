Введите ваш ник на сайте
Ламин Диаби-Фадига - статистика

Ракув (Польша)
19 января 2001 (24)
#80 | Полузащитник
188 см
Гвинея
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Лига конференций, 6 тур
Омония
0 : 1
18.12.2025
Ракув
1' - 71'
5'
Польша. Экстракласа, 4 тур
Ракув
0 : 1
14.12.2025
Заглембе
86' - 90'
Лига конференций, 5 тур
Ракув
1 : 0
11.12.2025
Зриньски
1' - 76'
Польша. Экстракласа, 18 тур
Ракув
1 : 0
07.12.2025
ГКС Катовице
46' - 90'
67'
Польша. Экстракласа, 17 тур
Арка
1 : 4
30.11.2025
Ракув
1' - 58'
10'
Лига конференций, 4 тур
Ракув
4 : 1
27.11.2025
Рапид
1' - 61'
40, 51, 53'
60'
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ракув
1 : 3
22.11.2025
Пяст
1' - 90'
18+
