|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кривбасс
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.02.2010
|Был в запасе
|Динамо (Киев)
|1:0
|Кривбасс (Кривой Рог)
|13.12.2009
|66' -90'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|1:3
|Металлург (Запорожье)
|28.11.2009
|Был в запасе
|Говерла (Ужгород)
|3:0
|Кривбасс (Кривой Рог)
|24.10.2009
|Был в запасе
|Арсенал (Киев)
|2:1
|Кривбасс (Кривой Рог)
|29.08.2009
|Был в запасе
|Кривбасс (Кривой Рог)
|0:2
|Мариуполь (Мариуполь)
|01.08.2009
|1' -90'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|1:3
|Динамо (Киев)
|26.07.2009
|1' -76'
|Металлург (Запорожье)
|2:1
|Кривбасс (Кривой Рог)
|18.07.2009
|1' -90'
|Шахтер (Донецк)
|3:0
|Кривбасс (Кривой Рог)
|18'