Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 15 млн

Йоан Манзамби - статистика

Фрайбург
14 октября 2005 (20), Женева
#44 | Полузащитник
182 см
Швейцария
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Германия. Бундеслига, 11 тур
Бавария
6 : 2
22.11.2025
Фрайбург
1' - 64'
17'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 10 тур
Косово
1 : 1
18.11.2025
Швейцария
1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 9 тур
Швейцария
4 : 1
15.11.2025
Швеция
85' - 90'
90'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Фрайбург
2 : 1
09.11.2025
Санкт-Паули
1' - 90'
Лига Европы, 4 тур
Ницца
1 : 3
06.11.2025
Фрайбург
1' - 66'
29'
Германия. Бундеслига, 9 тур
Унион
0 : 0
01.11.2025
Фрайбург
1' - 90'
Германия. Кубок, 2 раунд
Фортуна
1 : 3
29.10.2025
Фрайбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 0
26.10.2025
Фрайбург
1' - 67'
Главные новости
ФотоРоналдо встретился с белорусской теннисисткой, заработавшей за карьеру 45 миллионов
07:35
3
Скончался Симонян, 40-летний Роналду забил ножницами, «Динамо» победило после ухода Карпина и другие новости
01:35
Примера. «Реал» потерял очки с «Эльче», вырвав ничью в концовке
00:56
4
Черчесов прокомментировал уход из жизни Симоняна
00:21
1
Капелло высказался о смерти Симоняна
00:18
ФотоРеакция «Спартака» на смерть лучшего бомбардира в истории клуба Симоняна
Вчера, 23:57
3
ФотоРеакция РПЛ на смерть Симоняна
Вчера, 23:44
Симонян скончался на 100‑м году жизни
Вчера, 23:30
17
Галактионов ответил, хочет ли он остаться в «Локомотиве»
Вчера, 23:14
Агент Баринова назвал клуб, за который хочет выступать игрок
Вчера, 22:57
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 