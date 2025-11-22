Введите ваш ник на сайте
Йоан Манзамби
Статистика
€ 15 млн
Йоан Манзамби - статистика
Фрайбург
14 октября 2005 (20), Женева
#44 | Полузащитник
182 см
Швейцария
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Германия. Бундеслига, 11 тур
Бавария
6 : 2
22.11.2025
Фрайбург
1' - 64'
17'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 10 тур
Косово
1 : 1
18.11.2025
Швейцария
1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 9 тур
Швейцария
4 : 1
15.11.2025
Швеция
85' - 90'
90'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Фрайбург
2 : 1
09.11.2025
Санкт-Паули
1' - 90'
Лига Европы, 4 тур
Ницца
1 : 3
06.11.2025
Фрайбург
1' - 66'
29'
Германия. Бундеслига, 9 тур
Унион
0 : 0
01.11.2025
Фрайбург
1' - 90'
Германия. Кубок, 2 раунд
Фортуна
1 : 3
29.10.2025
Фрайбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 0
26.10.2025
Фрайбург
1' - 67'
Главные новости
Фото
Роналдо встретился с белорусской теннисисткой, заработавшей за карьеру 45 миллионов
07:35
3
Скончался Симонян, 40-летний Роналду забил ножницами, «Динамо» победило после ухода Карпина и другие новости
01:35
Примера. «Реал» потерял очки с «Эльче», вырвав ничью в концовке
00:56
4
Черчесов прокомментировал уход из жизни Симоняна
00:21
1
Капелло высказался о смерти Симоняна
00:18
Фото
Реакция «Спартака» на смерть лучшего бомбардира в истории клуба Симоняна
Вчера, 23:57
3
Фото
Реакция РПЛ на смерть Симоняна
Вчера, 23:44
Симонян скончался на 100‑м году жизни
Вчера, 23:30
17
Галактионов ответил, хочет ли он остаться в «Локомотиве»
Вчера, 23:14
Агент Баринова назвал клуб, за который хочет выступать игрок
Вчера, 22:57
3
Все новости
