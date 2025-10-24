Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Матчи
Новости
Бонусы
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
Трансферы
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Отбор ЧМ-2026
Лига наций
ЧМ-2026
Чемпионшип
МЛС
Турция
Нидерланды
Португалия
Украина
Казахстан
Беларусь
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Байер
Месси
Роналду
Мбаппе
Холанд
Ямаль
Головин
Миранчук
Батраков
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Россия. РПЛ
Команды
Балтика
Георгий Цыгурин
Статистика
Георгий Цыгурин - статистика
Балтика
29 мая 2007 (18)
#62 | Полузащитник
Россия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
6 : 0
24.10.2025
Балтика (мол)
62' - 90'
Статистика по турнирам
Россия. МФЛ 2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Балтика (мол)
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
6 : 0
24.10.2025
Балтика (мол)
62' - 90'
Главные новости
Бубнов назвал лучшего игрока чемпионата России
13:25
1
Карпин назвал клуб, за который болел в детстве
12:48
Анчелотти оценил шансы Роналду забить 1000 голов
12:29
Аршавин: «В России мне еще почему-то нужно доказывать, что я легенда»
12:10
19
«ПСЖ» рассмотрит подписание второго россиянина
11:53
7
Мбаппе оценил шансы забить 1000 голов и догнать Роналду
11:33
Аршавин: «Зенит» никому в Европе не интересен»
11:20
16
Тренер с опытом АПЛ может возглавить «Спартак»
11:01
9
«Спартак» заинтересован в вингере «Динамо»
10:26
11
Символическая сборная первого круга РПЛ от Бубнова
10:03
5
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: