Антонио Адан - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Антонио
|Фамилия
|Адан
|Команда
|Спортинг
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мадрид
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|13 мая 1987 (35 лет)
|Рост
|190
|Вес
|84
Стоимость:
€ 1,50
млн
|Имя
|Антонио
|Фамилия
|Адан
|Команда
|Спортинг
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мадрид
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|13 мая 1987 (35 лет)
|Рост
|190
|Вес
|84
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|09.03.2023
|1' - 90'
|Спортинг
|0:0
|Арсенал
|Лига Европы, 1/8 финала, первый матч
|04.03.2023
|1' - 90'
|Портимоненси
|0:1
|Спортинг
|Португалия. Примейра, 23 тур
|27.02.2023
|1' - 90'
|Спортинг
|2:0
|Эшторил
|Португалия. Примейра, 22 тур
|23.02.2023
|1' - 90'
|Мидтьюлланд
|0:4
|Спортинг
|Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
|20.02.2023
|1' - 90'
|Шавиш
|2:3
|Спортинг
|Португалия. Примейра, 21 тур
|16.02.2023
|1' - 90'
|Спортинг
|1:1
|Мидтьюлланд
|Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
|12.02.2023
|1' - 90'
|Спортинг
|1:2
|Порту
|Португалия. Примейра, 20 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Спортинг
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.03.2023
|1' -90'
|Спортинг (Лиссабон)
|0:0
|Арсенал (Лондон)
|23.02.2023
|1' -90'
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|0:4
|Спортинг (Лиссабон)
|16.02.2023
|1' -90'
|Спортинг (Лиссабон)
|1:1
|Мидтьюлланд (Хернинг)