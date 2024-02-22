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Антонио Адан
Статистика
Антонио Адан - статистика
Завершил карьеру
13 мая 1987 (39), Мадрид
#1 | Вратарь
190 см | 84 кг
Испания
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Статистика по турнирам
Лига Европы 2023/2024
Португалия. Примейра 2023/2024
Лига Европы 2022/2023
Лига чемпионов 2022/2023
Португалия. Примейра 2022/2023
Лига чемпионов 2021/2022
Португалия. Примейра 2021/2022
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Лига Чемпионов 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Спортинг
5
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1/16 финала
Спортинг
1 : 1
22.02.2024
Янг Бойз
1' - 90'
Лига Европы, 1/16 финала
Янг Бойз
1 : 3
15.02.2024
Спортинг
1' - 90'
Лига Европы, 6 тур
Спортинг
3 : 0
14.12.2023
Штурм
Был в запасе
Лига Европы, 5 тур
Аталанта
1 : 1
30.11.2023
Спортинг
1' - 90'
Лига Европы, 3 тур
Ракув
1 : 1
26.10.2023
Спортинг
Был в запасе
Лига Европы, 2 тур
Спортинг
1 : 2
05.10.2023
Аталанта
1' - 90'
Лига Европы, 1 тур
Штурм
1 : 2
21.09.2023
Спортинг
1' - 90'
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