|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Томь-2
|9
|-13
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.10.2015
|1' -90'
|Томь-2 (Томск)
|1:4
|Сибирь-2 (Новосибирск)
|19.10.2015
|1' -90'
|Томь-2 (Томск)
|1:1
|Чита (Чита)
|12.10.2015
|1' -90'
|Иртыш (Омск)
|0:1
|Томь-2 (Томск)
|02.10.2015
|1' -90'
|Динамо (Барнаул)
|1:0
|Томь-2 (Томск)
|29.09.2015
|1' -90'
|Новокузнецк (Новокузнецк)
|2:1
|Томь-2 (Томск)
|19.09.2015
|1' -90'
|Томь-2 (Томск)
|0:1
|Смена (Комсомольск-на-Амуре)
|16.09.2015
|1' -90'
|Томь-2 (Томск)
|1:3
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|09.09.2015
|1' -90'
|Якутия (Якутск)
|1:1
|Томь-2 (Томск)
|22.07.2015
|Был в запасе
|Сибирь-2 (Новосибирск)
|2:2
|Томь-2 (Томск)
|19.07.2015
|1' -90'
|Чита (Чита)
|0:1
|Томь-2 (Томск)