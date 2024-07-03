Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
03.07.24 / 01.01.25
Свободный агент
22.09.23 / 03.07.24
Свободный агент
07.07.23 / 22.09.23
Свободный агент
01.07.22 / 07.07.23
Свободный агент
10.02.22 / 01.07.22
Свободный агент
18.07.21 / 10.02.22
Свободный агент
07.07.18 / 18.07.21
Свободный агент
01.07.17 / 07.07.18
Свободный агент
15.02.17 / 01.07.17
Свободный агент
01.07.15 / 15.02.17
Свободный агент
11.07.12 / 01.07.15
Свободный агент
01.01.11 / 11.07.12
Свободный агент
01.04.09 / 01.08.09
Свободный агент