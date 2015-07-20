|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Волга
|8
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.09.2015
|1' -32'
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|0:4
|Волга (Ульяновск)
|30.08.2015
|1' -90'
|Волга (Ульяновск)
|1:1
|Носта (Новотроицк)
|21.08.2015
|1' -90'
|Волга (Ульяновск)
|2:0
|Челябинск (Челябинск)
|7'
|16.08.2015
|1' -90'
|Волга (Ульяновск)
|3:0
|Сызрань-2003 (Сызрань)
|10.08.2015
|1' -82'
|Зенит-Ижевск (Ижевск)
|2:0
|Волга (Ульяновск)
|03.08.2015
|1' -90'
|Пари НН (Нижний Новгород)
|2:0
|Волга (Ульяновск)
|28.07.2015
|1' -90'
|Волга (Ульяновск)
|3:0
|Химик (Дзержинск)
|20.07.2015
|1' -90'
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|2:0
|Волга (Ульяновск)