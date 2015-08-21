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    Вадим Сергиенко - статистика

    #14 | Защитник
    Имя Вадим
    Отчество Геннадьевич
    Фамилия Сергиенко
    Команда Челябинск
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 5 февраля 1986 (37 лет)
    Рост 182
    Вес 78
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Челябинск 15 1 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.11.2015 1' -46' Челябинск (Челябинск) 7:0 Лада-Тольятти (Тольятти)
    26.10.2015 1' -87' Челябинск (Челябинск) 1:2 Носта (Новотроицк)
    69'
    20.10.2015 1' -90' Челябинск (Челябинск) 2:0 Зенит-Ижевск (Ижевск)
    14.10.2015 1' -90' Челябинск (Челябинск) 3:0 Сызрань-2003 (Сызрань)
    08.10.2015 1' -79' Челябинск (Челябинск) 3:0 Волга (Ульяновск)
    15.09.2015 1' -57' Динамо (Киров) 0:3 Челябинск (Челябинск)
    30'
    09.09.2015 1' -90' Носта (Новотроицк) 0:1 Челябинск (Челябинск)
    03.09.2015 1' -90' Зенит-Ижевск (Ижевск) 2:1 Челябинск (Челябинск)
    28.08.2015 1' -90' Сызрань-2003 (Сызрань) 2:0 Челябинск (Челябинск)
    70'
    21.08.2015 1' -90' Волга (Ульяновск) 2:0 Челябинск (Челябинск)
    32'
    16.08.2015 1' -90' Пари НН (Нижний Новгород) 0:0 Челябинск (Челябинск)
    10.08.2015 1' -90' Челябинск (Челябинск) 2:0 Химик (Дзержинск)
    03.08.2015 1' -90' Нефтехимик (Нижнекамск) 1:2 Челябинск (Челябинск)
    28.07.2015 1' -90' Челябинск (Челябинск) 3:0 Динамо (Киров)
    20.07.2015 1' -90' Лада-Тольятти (Тольятти) 0:1 Челябинск (Челябинск)
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