|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|17
|1
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.10.2015
|1' -46'
|Динамо (Киров)
|2:1
|Волга (Ульяновск)
|20.10.2015
|1' -90'
|Пари НН (Нижний Новгород)
|1:0
|Динамо (Киров)
|14.10.2015
|1' -90'
|Динамо (Киров)
|1:2
|Химик (Дзержинск)
|08.10.2015
|1' -90'
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|5:0
|Динамо (Киров)
|40'
|03.10.2015
|1' -90'
|Зенит-Ижевск (Ижевск)
|3:2
|Динамо (Киров)
|27.09.2015
|1' -90'
|Динамо (Киров)
|2:3
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|19.09.2015
|1' -90'
|Носта (Новотроицк)
|1:1
|Динамо (Киров)
|15.09.2015
|1' -90'
|Динамо (Киров)
|0:3
|Челябинск (Челябинск)
|09.09.2015
|1' -90'
|Волга (Ульяновск)
|1:0
|Динамо (Киров)
|03.09.2015
|1' -90'
|Динамо (Киров)
|2:2
|Пари НН (Нижний Новгород)
|28.08.2015
|1' -90'
|Химик (Дзержинск)
|3:0
|Динамо (Киров)
|21.08.2015
|1' -90'
|Динамо (Киров)
|0:1
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|16.08.2015
|1' -90'
|Динамо (Киров)
|1:2
|Зенит-Ижевск (Ижевск)
|86'
|10.08.2015
|1' -90'
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|2:1
|Динамо (Киров)
|03.08.2015
|1' -90'
|Динамо (Киров)
|1:1
|Носта (Новотроицк)
|28.07.2015
|1' -90'
|Челябинск (Челябинск)
|3:0
|Динамо (Киров)
|20.07.2015
|1' -90'
|Динамо (Киров)
|1:3
|Сызрань-2003 (Сызрань)
|83'