Евгений Коротаев - статистика
#17 | Полузащитник
|Имя
|Евгений
|Отчество
|Станиславович
|Фамилия
|Коротаев
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 января 1989 (34 года)
|Рост
|169
|Вес
|70
|Имя
|Евгений
|Отчество
|Станиславович
|Фамилия
|Коротаев
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 января 1989 (34 года)
|Рост
|169
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|16
|1
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.11.2015
|1' -60'
|Сызрань-2003 (Сызрань)
|2:0
|Динамо (Киров)
|26.10.2015
|Был в запасе
|Динамо (Киров)
|2:1
|Волга (Ульяновск)
|20.10.2015
|84' -90'
|Пари НН (Нижний Новгород)
|1:0
|Динамо (Киров)
|14.10.2015
|81' -90'
|Динамо (Киров)
|1:2
|Химик (Дзержинск)
|08.10.2015
|1' -46'
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|5:0
|Динамо (Киров)
|27.09.2015
|76' -90'
|Динамо (Киров)
|2:3
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|19.09.2015
|1' -67'
|Носта (Новотроицк)
|1:1
|Динамо (Киров)
|13'
|15.09.2015
|1' -67'
|Динамо (Киров)
|0:3
|Челябинск (Челябинск)
|09.09.2015
|1' -78'
|Волга (Ульяновск)
|1:0
|Динамо (Киров)
|03.09.2015
|1' -61'
|Динамо (Киров)
|2:2
|Пари НН (Нижний Новгород)
|28.08.2015
|1' -58'
|Химик (Дзержинск)
|3:0
|Динамо (Киров)
|21.08.2015
|1' -82'
|Динамо (Киров)
|0:1
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|16.08.2015
|1' -60'
|Динамо (Киров)
|1:2
|Зенит-Ижевск (Ижевск)
|10.08.2015
|1' -90'
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|2:1
|Динамо (Киров)
|13'
|03.08.2015
|1' -90'
|Динамо (Киров)
|1:1
|Носта (Новотроицк)
|15'
|28.07.2015
|63' -90'
|Челябинск (Челябинск)
|3:0
|Динамо (Киров)
|20.07.2015
|57' -90'
|Динамо (Киров)
|1:3
|Сызрань-2003 (Сызрань)