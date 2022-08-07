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    Гойтен Шарбонье - статистика

    #19 | Нападающий
    Имя Гойтен
    Фамилия Шарбонье
    Команда Осер
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 27 декабря 1988 (34 года)
    Рост 188
    Вес 84
    Стоимость:
    € 800
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Осер 6 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.11.2022 69' -90' ПСЖ (Париж) 5:0 Осер (Осер)
    04.11.2022 1' -82' Труа (Труа) 1:1 Осер (Осер)
    30.10.2022 82' -90' Осер (Осер) 1:0 Аяччо (Аяччо)
    23.10.2022 83' -90' Реймс (Реймс) 2:1 Осер (Осер)
    14.08.2022 1' -46' Осер (Осер) 2:2 Анжер (Анжер)
    17'
    07.08.2022 1' -90' Лилль (Лилль) 4:1 Осер (Осер)
    68'
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