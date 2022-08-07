Гойтен Шарбонье - статистика
#19 | Нападающий
|Имя
|Гойтен
|Фамилия
|Шарбонье
|Команда
|Осер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 декабря 1988 (34 года)
|Рост
|188
|Вес
|84
Стоимость:
€ 800
тыс
|Имя
|Гойтен
|Фамилия
|Шарбонье
|Команда
|Осер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 декабря 1988 (34 года)
|Рост
|188
|Вес
|84
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Осер
|6
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2022
|69' -90'
|ПСЖ (Париж)
|5:0
|Осер (Осер)
|04.11.2022
|1' -82'
|Труа (Труа)
|1:1
|Осер (Осер)
|30.10.2022
|82' -90'
|Осер (Осер)
|1:0
|Аяччо (Аяччо)
|23.10.2022
|83' -90'
|Реймс (Реймс)
|2:1
|Осер (Осер)
|14.08.2022
|1' -46'
|Осер (Осер)
|2:2
|Анжер (Анжер)
|17'
|07.08.2022
|1' -90'
|Лилль (Лилль)
|4:1
|Осер (Осер)
|68'