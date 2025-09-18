Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 300 тыс

Энрике Кармо - статистика

ЦСКА
9 ноября 2006 (18)
#37 | Нападающий
174 см
Бразилия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Россия. Кубок, 4 тур
ЦСКА
1 : 1
18.09.2025
Балтика
64' - 90'
Бразилия. Серия А, 22 тур
Крузейро
1 : 0
31.08.2025
Сан-Паулу
83' - 90'
Бразилия. Серия А, 21 тур
Сан-Паулу
2 : 0
25.08.2025
Атлетико Минейро
1' - 90'
Главные новости
СпецпроектНовый тест от «Бомбардира»: хорошо помните авторов голов российских клубов в ЛЧ?
2
Марио Фернандес завершил карьеру, дисквалификация Станковича, Умяров покинет «Спартак», награда Юрана в Турции и другие новости
01:25
«Спартаку» предложили тренера-спасителя
01:05
1
«Спартаку» порекомендовали российского тренера вместо Станковича
00:45
Марио Фернандес прокомментировал свой уход из футбола
00:27
1
Титов высказался о возможной отставке Станковича
00:11
«Зенит» поменяет стратегию на бразильском рынке
Вчера, 23:38
6
Угальде объяснил, почему не покинул «Спартак» летом
Вчера, 23:13
4
Губерниев спрогнозировал, когда Станковича уволят из «Спартака»
Вчера, 22:57
Экс-президент «Спартака» – о Станковиче: «Это невменяемый, опасный для общества человек»
Вчера, 22:30
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 