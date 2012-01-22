Абдул-Кадер Кейта - статистика
#12 | Нападающий
|Имя
|Абдул-Кадер
|Фамилия
|Кейта
|Команда
|Аль-Садд
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 октября 1981 (41 год)
|Рост
|184
|Вес
|78
|Имя
|Абдул-Кадер
|Фамилия
|Кейта
|Команда
|Аль-Садд
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 октября 1981 (41 год)
|Рост
|184
|Вес
|78
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кот-д'Ивуар
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.02.2012
|Был в запасе
|Замбия
|0:0
(8:7)п
|Кот-д'Ивуар
|08.02.2012
|78' -90'
|Мали
|0:1
|Кот-д'Ивуар
|04.02.2012
|Был в запасе
|Кот-д'Ивуар
|3:0
|Экваториальная Гвинея
|30.01.2012
|60' -90'
|Кот-д'Ивуар
|2:0
|Ангола
|90'
|26.01.2012
|Был в запасе
|Кот-д'Ивуар
|2:0
|Буркина-Фасо
|22.01.2012
|80' -90'
|Кот-д'Ивуар
|1:0
|Судан