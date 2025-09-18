Введите ваш ник на сайте
Главная
Англия. АПЛ
Команды
Ньюкасл
Макс Томпсон
Статистика
Макс Томпсон - статистика
Ньюкасл
1 августа 2004 (21), Ньюкасл-апон-Тайн
#31 | Вратарь
188 см
Англия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Лига чемпионов, 1 тур
Ньюкасл
1 : 2
18.09.2025
Барселона
1' - 90'
Новый тест от «Бомбардира»: хорошо помните авторов голов российских клубов в ЛЧ?
2
Видео
Жена Карпина пожаловалась на инцидент в Монако: «Прогнали как бомжей»
00:16
2
Лига чемпионов. Дубль Рэшфорда принес «Барсе» победу над «Ньюкаслом», «Ман Сити» сильнее «Наполи» и другие результаты
Вчера, 23:59
Вчера, 23:59
Лига чемпионов. «Кайрат» разгромно проиграл «Спортингу» – 1:4
Вчера, 23:53
Вчера, 23:53
1
Альба одним словом описал игроков «Ростова» после победы над «Спартаком»
Вчера, 23:37
Вчера, 23:37
1
Холанд установил рекорд Лиги чемпионов
Вчера, 23:30
Вчера, 23:30
Радимов – о победе «Ростова»: «Хорошо, что для «Спартака» все так закончилось»
Вчера, 23:23
Вчера, 23:23
1
Станкович прокомментировал поражение «Спартака» от «Ростова»
Вчера, 23:11
Вчера, 23:11
3
Фото
Фанаты «Манчестер Сити» красиво встретили Де Брюйне
Вчера, 22:57
Вчера, 22:57
1
⚡️ Кубок России. «Спартак» дома проиграл «Ростову» – 1:2
Вчера, 22:45
Вчера, 22:45
45
