Беларусь. Высшая лига
Минск
Чарльз Марк Икечукву
Статистика
Чарльз Марк Икечукву - статистика
Минск
21 мая 1997 (28)
#10 | Нападающий
184 см
Нигерия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Минск
2 : 1
14.09.2025
Динамо Мн
1' - 67'
29'
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Гомель
1 : 1
29.08.2025
Минск
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Молодечно
1 : 3
23.08.2025
Минск
1' - 61'
8, 60'
Главные новости
Спецпроект
Новый тест от «Бомбардира»: хорошо помните авторов голов российских клубов в ЛЧ?
2
Моуринью сделал заявление о назначении в «Бенфику»
22:10
Черданцев проанализировал поведение Станковича: «Неприличная ситуация»
22:00
Реакция Мусаева на открытие аэропорта в Краснодаре
21:35
Джикия подробно рассказал о финансовых проблемах в «Химках»: «Это ненормально»
21:21
Новичок «Краснодара» высказался о разногласиях с Кордобой
21:09
Экс-жена Погребняка отреагировала на отношения Павла с 18-летней девушкой
20:56
4
Мбаппе назвал своего фаворита на «Золотой мяч»: «Буду счастлив, если он победит»
20:48
Внук Яшина прокомментировал предложение Англии убрать имя его деда из награды ФИФА
20:08
1
Кубок России. «Краснодар» удержал победу над «Крыльями» (2:1) и стал единоличным лидером группы
19:54
2
Все новости
