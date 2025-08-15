Введите ваш ник на сайте
Илья Шахматов - статистика

Урал
2 мая 2007 (18)
#52 | Нападающий
171 см
Россия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Россия. МФЛ, 19 тур
Урал (мол)
1 : 6
15.08.2025
Зенит (мол)
1' - 52'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Урал (мол)
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. МФЛ, 19 тур
Урал (мол)
1 : 6
15.08.2025
Зенит (мол)
1' - 52'
Главные новости
Разъяренные фанаты «Спартака» слили в публичный доступ телефона судьи матча с «Динамо»
18:21
Видео«Скандал в чистом виде»: экс-глава российских судей заявил, что «Динамо» забило «Спартаку» не по правилам
18:12
ФотоСтанковича удалили в конце 1-го тайма матча «Динамо» – «Спартак»
17:47
13
ВидеоДинамовец Бителло оформил дубль против «Спартака»
17:37
39
Видео«Спартак» открыл счет в дерби с «Динамо» после жуткой ошибки Зайнутдинова
17:14
9
Заявление «Барсы» о травме самого дорогого игрока мира
17:06
Стало известно, кто возглавит «Ростов» после второго пришествия Саввиди
16:45
1
РПЛ. Дубль Боселли принес «Пари НН» победу над «Оренбургом» (3:1) в Саранске
16:00
1
Станкович выпустил новичков-защитников в старте на «Динамо»
15:41
9
ВидеоШикарный гол Олусегуна ножницами в ворота «Оренбурга»
15:28
2
Все новости
18+
