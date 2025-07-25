Введите ваш ник на сайте
Никита Ромас - статистика

Спартак
14 мая 2008 (17)
#3 | Защитник
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Спартак М (мол)
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. МФЛ, 16 тур
Рубин (мол)
0 : 0
25.07.2025
Спартак М (мол)
1' - 90'
