Испания. Примера
Команды
Райо Вальекано
Йозуа Вертроувд
Статистика
Йозуа Вертроувд - статистика
Райо Вальекано
21 августа 2004 (21), Амстердам
#33 | Защитник
187 см
Нидерланды
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Лига конференций, 4 раунд
Неман
0 : 1
21.08.2025
Райо Вальекано
1' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Жирона
1 : 3
15.08.2025
Райо Вальекано
1' - 90'
Главные новости
Ямаль встречается со 145-сантиметровой девушкой
Вчера, 23:35
2
Кисляк сделал выбор между ЦСКА и «Галатасараем»
Вчера, 23:23
6
Переход Куэсты в «Спартак» задерживается: подробности
Вчера, 23:11
Смолов отказал иноагенту и ждет предложение от топ-клуба РПЛ: «Он смотрелся бы не хуже Заболотного»
Вчера, 22:55
1
Пиняев отреагировал на проблемы Глушенкова в «Зените»
Вчера, 22:44
2
«Спартак» не изменил решение по замене Угальде
Вчера, 22:22
1
Определились все пары 3-го раунда Пути регионов Кубка России
Вчера, 22:10
Назван третий претендент на Сперцяна из Англии
Вчера, 21:49
2
Медина отклонил предложение об уходе из «Спартака»
Вчера, 21:30
3
Чемпион Саудовской Аравии возобновил интерес к Венделу
Вчера, 21:21
Все новости
