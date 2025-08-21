Введите ваш ник на сайте
Йозуа Вертроувд - статистика

Райо Вальекано
21 августа 2004 (21), Амстердам
#33 | Защитник
187 см
Нидерланды
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Лига конференций, 4 раунд
Неман
0 : 1
21.08.2025
Райо Вальекано
1' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Жирона
1 : 3
15.08.2025
Райо Вальекано
1' - 90'
