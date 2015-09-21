Мишель Савельев - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Мишель
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Савельев
|Команда
|Знамя Труда
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 октября 1987 (35 лет)
|Рост
|176
|Вес
|71
|Имя
|Мишель
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Савельев
|Команда
|Знамя Труда
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 октября 1987 (35 лет)
|Рост
|176
|Вес
|71
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Знамя Труда
|17
|1
|0
|7
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.04.2016
|1' -90'
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|0:2
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|08.11.2015
|1' -90'
|Москва (Москва)
|6:0
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|01.11.2015
|1' -90'
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|4:0
|Карелия (Петрозаводск)
|26.10.2015
|1' -90'
|Псков-747 (Псков)
|2:4
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|75'
|21.10.2015
|1' -90'
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|2:3
|Строгино (Москва)
|90'
|11.10.2015
|1' -70'
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|3:2
|Спартак К (Кострома)
|68' 70'
|05.10.2015
|1' -90'
|Торпедо Вл (Владимир)
|3:2
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|01.10.2015
|1' -90'
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|3:1
|Сочи (Сочи)
|27.09.2015
|1' -66'
|Химки (Химки)
|2:0
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|43'
|21.09.2015
|1' -90'
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|0:1
|Текстильщик (Иваново)
|08.09.2015
|1' -90'
|Волга (Тверь)
|0:0
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|72'
|25.08.2015
|1' -90'
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|2:1
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|18.08.2015
|1' -90'
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|2:3
|Москва (Москва)
|81'
|12.08.2015
|1' -90'
|Карелия (Петрозаводск)
|1:1
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|04.08.2015
|1' -90'
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|0:2
|Псков-747 (Псков)
|90'
|28.07.2015
|1' -90'
|Строгино (Москва)
|0:0
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|66'
|20.07.2015
|1' -90'
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|1:0
|ЦРФСО (Смоленск)
|12'