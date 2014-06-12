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    Фред - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Фредерико Шавес
    Фамилия Гуедес
    Команда Флуминенсе
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 3 октября 1983 (39 лет)
    Рост 185
    Вес 75
    Стоимость:
    € 650
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бразилия 6 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.07.2014 Был в запасе Бразилия 0:3 Нидерланды
    08.07.2014 1' -70' Бразилия 1:7 Германия
    04.07.2014 1' -90' Бразилия 2:1 Колумбия
    28.06.2014 1' -64' Бразилия 1:1
    (3:2)п    		 Чили
    23.06.2014 1' -90' Камерун 1:4 Бразилия
    51'
    17.06.2014 1' -67' Бразилия 0:0 Мексика
    12.06.2014 1' -90' Бразилия 3:1 Хорватия
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