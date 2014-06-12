Фред - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Фредерико Шавес
|Фамилия
|Гуедес
|Команда
|Флуминенсе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 октября 1983 (39 лет)
|Рост
|185
|Вес
|75
Стоимость:
€ 650
тыс
|Имя
|Фредерико Шавес
|Фамилия
|Гуедес
|Команда
|Флуминенсе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 октября 1983 (39 лет)
|Рост
|185
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бразилия
|6
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.07.2014
|Был в запасе
|Бразилия
|0:3
|Нидерланды
|08.07.2014
|1' -70'
|Бразилия
|1:7
|Германия
|04.07.2014
|1' -90'
|Бразилия
|2:1
|Колумбия
|28.06.2014
|1' -64'
|Бразилия
|1:1
(3:2)п
|Чили
|23.06.2014
|1' -90'
|Камерун
|1:4
|Бразилия
|51'
|17.06.2014
|1' -67'
|Бразилия
|0:0
|Мексика
|12.06.2014
|1' -90'
|Бразилия
|3:1
|Хорватия