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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Бразилия - Мексика
Бразилия - Мексика: обзор матча 17 июня 2014
Бразилия
17.06.2014, вторник, 23:00
Чемпионат мира, группа A, 2 тур
0 : 0
Завершен
Мексика
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бразилия - Мексика
Замена
Виллиан
️️️️
Оскар
84'
83'
Замена
Р. Хименес
️️️️
Д. Дос Сантос
Желтая карточка
Т. Силва
79'
77'
Замена
М. Фабиан
️️️️
Э. Эррера
73'
Замена
Чичарито
️️️️
О. Перальта
Замена
Жо
️️️️
Фред
67'
61'
Желтая карточка
Х. Васкес
58'
Желтая карточка
П. Агилар
Замена
Бернард
️️️️
Рамирес
46'
Желтая карточка
Рамирес
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бразилия
0
Жулио Сезар
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Тиаго Силва
(К)
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
13
Дани Алвес
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
17
Луис Густаво
ОП
11
Оскар
ЦП
15
Паулиньо
ЦП
0
Рамирес
ПП
9
Фред
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Мексика
13
Гильермо Очоа
ВР
7
Мигель Лаюн
ЛАЗ
2
Франциско Родригес
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
4
Рафаэль Маркес
(К)
ЦЗ
22
Пауль Агилар
ПАЗ
23
Хосе Васкес
ОП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
19
Орибе Перальта
ЦФ
6
Джовани Дос Сантос
ЦФ
Главный тренер
Мигель Эррера
Бразилия
22
Виктор
ВР
1
Джефферсон
ВР
14
Максвелл
ЛЗ
0
Данте
ЦЗ
15
Энрике
ЦЗ
0
Майкон
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
20
Бернард
ЛВ
17
Фернандиньо
ЦП
18
Эрнанес
ЦП
21
Жо
ЦФ
Мексика
1
Альфредо Талавера
ВР
1
Хосе Корона
ВР
5
Карлос Сальсидо
ЛЗ
16
Мигель Анхель Понсе
ЦЗ
5
Диего Рейес
ЦЗ
17
Исаак Брисуэлья
ЦП
21
Карлос Пенья
ЦП
8
Марко Фабиан
ЦП
20
Хавьер Акино
ПП
11
Алан Пулидо
ЦФ
9
Рауль Хименес
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
4-1-3-1-1
0
Сезар
12
Марсело
3
Силва
4
Луис
13
Алвес
17
Густаво
11
Оскар
15
Паулиньо
0
Рамирес
10
Неймар
9
Фред
3-3-2-2
13
Очоа
2
Родригес
15
Морено
4
Маркес
22
Агилар
23
Васкес
7
Лаюн
18
Гуардадо
16
Эррера
6
Дос Сантос
19
Перальта
11
Оскар
10
Виллиан
10
Виллиан
11
Оскар
0
Рамирес
20
Бернард
20
Бернард
0
Рамирес
9
Фред
21
Жо
21
Жо
9
Фред
16
Эррера
8
Фабиан
8
Фабиан
16
Эррера
6
Дос Сантос
9
Хименес
9
Хименес
6
Дос Сантос
19
Перальта
14
Чичарито
14
Чичарито
19
Перальта
Остались в запасе
Бразилия
Мексика
22
Виктор
ВР
1
Джефферсон
ВР
14
Максвелл
ЛЗ
0
Данте
ЦЗ
15
Энрике
ЦЗ
0
Майкон
ПЗ
17
Фернандиньо
ЦП
18
Эрнанес
ЦП
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
16
Мигель Анхель Понсе
ЦЗ
17
Исаак Брисуэлья
ЦП
11
Алан Пулидо
ЦФ
1
Альфредо Талавера
ВР
1
Хосе Корона
ВР
5
Карлос Сальсидо
ЛЗ
5
Диего Рейес
ЦЗ
21
Карлос Пенья
ЦП
20
Хавьер Акино
ПП
Главный тренер
Мигель Эррера
Остались в запасе
22
Виктор
ВР
1
Джефферсон
ВР
14
Максвелл
ЛЗ
0
Данте
ЦЗ
15
Энрике
ЦЗ
0
Майкон
ПЗ
17
Фернандиньо
ЦП
18
Эрнанес
ЦП
Остались в запасе
16
Мигель Анхель Понсе
ЦЗ
17
Исаак Брисуэлья
ЦП
11
Алан Пулидо
ЦФ
1
Альфредо Талавера
ВР
1
Хосе Корона
ВР
5
Карлос Сальсидо
ЛЗ
5
Диего Рейес
ЦЗ
21
Карлос Пенья
ЦП
20
Хавьер Акино
ПП
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Главный тренер
Мигель Эррера
Статистика матча Бразилия - Мексика
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
- : -
17.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 4
03.10.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Чемпионат мира, 1/8 финала
Бразилия
1 : 2
05.07.2026
Норвегия
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 2
07.10.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
3 : 0
04.10.2026
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
30.09.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
27.09.2026
Колумбия
Чемпионат мира, 1/8 финала
Мексика
2 : 3
06.07.2026
Англия
Информация о матче
Главный судья:
Чунейт Чакир
(Стамбул)
Стадион:
Кастелан
Где смотреть матч:
"Россия 1" 22:45 (прямая)
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