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Швеция. Аллсвенскан
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Юргорден
Даниэль Стенссон
Статистика
Даниэль Стенссон - статистика
Юргорден
24 марта 1997 (28), Стокгольм
#13 | Полузащитник
178 см
Швеция
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Лига конференций, 1/2 финала
Юргорден
1 : 4
01.05.2025
Челси
1' - 90'
Швеция. Аллсвенскан, 5 тур
Юргорден
1 : 0
24.04.2025
Эстер
1' - 90'
Швеция. Аллсвенскан, 4 тур
Юргорден
0 : 0
21.04.2025
ГАИС
55' - 90'
Лига конференций, 1/4 финала
Рапид
1 : 4
17.04.2025
Юргорден
1' - 120'
68'
Швеция. Аллсвенскан, 3 тур
Хаммарбю
2 : 0
13.04.2025
Юргорден
60' - 90'
87'
Статистика по турнирам
Лига конференций 2024/2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Юргорден
10
2
1
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 1/2 финала
Юргорден
1 : 4
01.05.2025
Челси
1' - 90'
Лига конференций, 1/4 финала
Рапид
1 : 4
17.04.2025
Юргорден
1' - 120'
68'
Лига конференций, 1/8 финала
Юргорден
3 : 0
13.03.2025
Пафос
1' - 90'
69'
85'
Лига конференций, 1/8 финала
Пафос
1 : 0
06.03.2025
Юргорден
73' - 90'
Лига конференций, 6 тур
Юргорден
3 : 1
19.12.2024
Легия
1' - 88'
24'
Лига конференций, 5 тур
Викингур
1 : 2
12.12.2024
Юргорден
1' - 90'
45'
Лига конференций, 4 тур
ТНС
0 : 1
28.11.2024
Юргорден
1' - 70'
Лига конференций, 3 тур
Юргорден
2 : 1
07.11.2024
Панатинаикос
1' - 90'
70'
Лига конференций, 2 тур
Юргорден
1 : 2
24.10.2024
Витория Гимараеш
1' - 90'
62'
Лига конференций, 1 тур
ЛАСК
2 : 2
03.10.2024
Юргорден
Был в запасе
Лига конференций, 4 раунд
Марибор
0 : 1
29.08.2024
Юргорден
27' - 90'
90'
Лига конференций, 4 раунд
Юргорден
1 : 0
22.08.2024
Марибор
73' - 90'
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