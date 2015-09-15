Андрей Блынду - статистика
#98 | Защитник
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Витальевич
|Фамилия
|Блынду
|Команда
|ЦРФСО
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 января 1991 (32 года)
|Рост
|184
|Вес
|78
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Витальевич
|Фамилия
|Блынду
|Команда
|ЦРФСО
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 января 1991 (32 года)
|Рост
|184
|Вес
|78
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ЦРФСО
|14
|0
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.04.2016
|1' -90'
|Сочи (Сочи)
|3:0
|ЦРФСО (Смоленск)
|06.11.2015
|1' -90'
|ЦРФСО (Смоленск)
|0:0
|Химки (Химки)
|01.11.2015
|1' -90'
|Текстильщик (Иваново)
|1:1
|ЦРФСО (Смоленск)
|21.10.2015
|1' -90'
|Волга (Тверь)
|1:1
|ЦРФСО (Смоленск)
|84'
|17.10.2015
|1' -90'
|ЦРФСО (Смоленск)
|0:0
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|60'
|12.10.2015
|1' -90'
|Москва (Москва)
|2:0
|ЦРФСО (Смоленск)
|05.10.2015
|1' -90'
|ЦРФСО (Смоленск)
|2:0
|Карелия (Петрозаводск)
|01.10.2015
|1' -90'
|Псков-747 (Псков)
|0:1
|ЦРФСО (Смоленск)
|28'
|28.09.2015
|1' -90'
|ЦРФСО (Смоленск)
|0:0
|Строгино (Москва)
|15.09.2015
|1' -90'
|Коломна (Коломна)
|2:1
|ЦРФСО (Смоленск)
|08.09.2015
|1' -90'
|ЦРФСО (Смоленск)
|0:2
|Спартак К (Кострома)
|01.09.2015
|1' -90'
|Торпедо Вл (Владимир)
|2:1
|ЦРФСО (Смоленск)
|25.08.2015
|1' -90'
|ЦРФСО (Смоленск)
|1:1
|Сочи (Сочи)
|18.08.2015
|1' -90'
|Химки (Химки)
|2:2
|ЦРФСО (Смоленск)
|82'