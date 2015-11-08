Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Анатолий Бакланов - статистика

Завершил карьеру
9 октября 1980 (45)
#4 | Защитник
180 см | 75 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Динамо Ставрополь
16
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Второй дивизион. Зона Юг,
Динамо Ставрополь
0 : 2
08.11.2015
Черноморец
46' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 16 тур
Дружба
0 : 3
01.11.2015
Динамо Ставрополь
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 15 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
25.10.2015
Машук-КМВ
70' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 14 тур
Терек-2
1 : 1
18.10.2015
Динамо Ставрополь
1' - 65'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 13 тур
Динамо Ставрополь
3 : 2
11.10.2015
Краснодар-2
1' - 90'
59'
68'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 12 тур
Астрахань
0 : 0
05.10.2015
Динамо Ставрополь
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 11 тур
Динамо Ставрополь
1 : 0
28.09.2015
Биолог-Новокубанск
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 10 тур
СКА-Ростов
1 : 0
21.09.2015
Динамо Ставрополь
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 9 тур
Динамо Ставрополь
1 : 0
14.09.2015
Ангушт
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 8 тур
Алания
0 : 0
07.09.2015
Динамо Ставрополь
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 7 тур
МИТОС
1 : 2
01.09.2015
Динамо Ставрополь
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 6 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
22.08.2015
Спартак-Нальчик
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 5 тур
Черноморец
3 : 2
18.08.2015
Динамо Ставрополь
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 4 тур
Динамо Ставрополь
3 : 1
12.08.2015
Дружба
1' - 60'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 3 тур
Машук-КМВ
1 : 1
04.08.2015
Динамо Ставрополь
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 2 тур
Динамо Ставрополь
0 : 0
28.07.2015
Терек-2
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 1 тур
Афипс
2 : 1
20.07.2015
Динамо Ставрополь
80' - 90'
Главные новости
Генич намекнул на нечестный характер топ-матча РПЛ
22:07
3
Хави удивил первым своим составом сборной Нидерландов
21:33
Зидан определил капитана сборной Франции
20:57
1
«Стал невыносимым»: в «Краснодаре» выявили нервного игрока
20:51
2
Ловчев высказался о своем назначении на пост тренера «Спартака»
20:23
Россиянин стал лучшим игроком матча Лиги Европы
19:59
1
Президент РПЛ объяснил, чем его удивляет «Зенит»
19:32
5
Состав Франции на первый сбор при Зидане
19:25
4
Раскрыт клуб РПЛ, где будет первая в сезоне отставка
18:59
3
Ловчев сделал выбор между Мостовым и Карпиным
18:19
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+