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Рубин
Рамиль Калмурзин
Статистика
Рамиль Калмурзин - статистика
Рубин
26 января 2007 (18 лет)
#58 | Защитник
180 см
Россия
Статистика
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