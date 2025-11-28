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Мохамед Аззи
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€ 1 млн
Мохамед Аззи - новости
ЦСКА
11 мая 2002 (24)
#21 | Защитник
177 см
Алжир
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Трансферы
ЦСКА сообщил, на сколько выбыл травмированный Аззи
27 сентября
1
ЦСКА потерял защитника из-за травмы в товарищеском матче
27 сентября
Фото
Топ-10 самых дорогих продаж в РПЛ летом
11 сентября
Фото
Топ-10 самых дорогих покупок в РПЛ летом
11 сентября
2
Бубнов двумя словами описал трансфер Аззи в ЦСКА
4 сентября
3
Аззи сделал заявление о переходе в ЦСКА
2 сентября
1
ЦСКА объявил имя второго летнего новичка
2 сентября
3
Газизова похвалили за продажу игрока в ЦСКА
29 августа
1
Раскрыта точная сумма трансфера Аззи из «Динамо Мх» в ЦСКА
29 августа
1
ЦСКА согласовал трансфер правого защитника
29 августа
1
ЦСКА провалил переговоры с «Динамо Мх»
27 августа
8
Подробности переговоров ЦСКА и «Динамо Мх» по Аззи
26 августа
1
В «Динамо Мх» сказали, есть ли у клуба предложение от ЦСКА по Аззи
22 августа
«Динамо Мх» назвало цену на Аззи для ЦСКА
22 августа
ЦСКА согласовал условия контракта с алжирским защитником
22 августа
4
Игрок «Динамо Мх» хочет перейти в ЦСКА
22 августа
2
ЦСКА и два европейских клуба интересуются защитником махачкалинского «Динамо»
20 августа
ЦСКА и «Локомотив» интересуются защитником махачкалинского «Динамо»
25 июня
Символическая сборная 24-го тура РПЛ по версии Радимова
15 апреля
2 игрока из РПЛ заявлены на турнир ФИФА в Катаре
2025.11.28 13:40
Фото
Махачкалинское «Динамо» объявило о первом летнем трансфере
2025.07.28 20:08
1
Только один игрок дисквалифицирован на 2-й тур РПЛ
2025.07.24 20:40
2
Аззи не согласился со своим удалением в матче со «Спартаком»
2025.07.20 15:55
11
Фото
Опубликована сборная 21-го тура РПЛ по версии WhoScored
2025.03.17 17:17
7
Главные новости
Дзюбе готовят самый необычный контракт в истории
10:09
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08:18
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