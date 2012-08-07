Валерий Басиев - статистика
#20 | Нападающий
|Имя
|Валерий
|Отчество
|Астемирович
|Фамилия
|Басиев
|Команда
|ТСК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 июня 1985 (37 лет)
|Рост
|182
|Вес
|83
|Имя
|Валерий
|Отчество
|Астемирович
|Фамилия
|Басиев
|Команда
|ТСК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 июня 1985 (37 лет)
|Рост
|182
|Вес
|83
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|СКА-Хабаровск
|5
|0
|0
|1
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.11.2012
|1' -46'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:0
|Металлург-Кузбасс (Новокузнецк)
|12.11.2012
|Был в запасе
|Енисей (Красноярск)
|1:1
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|01.10.2012
|68' -88'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:2
|Сибирь (Новосибирск)
|88'
|17.09.2012
|Был в запасе
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:1
|Ротор (Волгоград)
|10.09.2012
|Был в запасе
|Салют (Белгород)
|0:1
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|06.09.2012
|69' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|3:1
|Волгарь (Астрахань)
|17.08.2012
|1' -46'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|2:1
|Сочи (Сочи)
|07.08.2012
|80' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:0
|Енисей (Красноярск)
|84'