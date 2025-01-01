Введите ваш ник на сайте
Главная
Россия. РПЛ
Команды
Зенит
Максим Лавриков
Трансферы
Максим Лавриков - трансферы
Зенит
29 марта 2007 (18)
#73 | Защитник
Россия
Статистика
Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
01.01.25 / 31.12.25
Академия Зенит
Зенит-2
?
Главные новости
«Тоттенхэм» уволил главного тренера Франка
13:17
1
«Сумасшедший»: Смертин рассказал о реакции Карпина на его марафоны
13:12
Каладзе рассказал, как помог остановить войну в Грузии в 2008-м: «Пошел к Берлускони, зная о его отношениях с Путиным»
12:53
4
Фото
Обляков – о Торопе: «Снится в страшных снах «Зениту»
12:40
6
МИД России Лавров ответил на вопрос о главной победе в жизни
12:19
5
Видео
«Зенит» показал первый день звездного новичка в клубе
11:50
7
«Спартак» принял решение по Максименко
11:34
30
Смертин назвал лучшего футболиста в истории России
11:17
1
«Такое было два раза»: экс-игрок «Спартака» вспомнил, как Тедеско извинялся перед футболистами
10:55
3
«Ночью мне прислали цифры»: Талалаев сделал важный анонс по «Балтике»
10:32
6
Все новости
