Вячеслав Боков - статистика
#10 | Нападающий
|Имя
|Вячеслав
|Отчество
|Валерьевич
|Фамилия
|Боков
|Команда
|СКА
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 августа 1986 (36 лет)
|Рост
|180
|Вес
|76
|Имя
|Вячеслав
|Отчество
|Валерьевич
|Фамилия
|Боков
|Команда
|СКА
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 августа 1986 (36 лет)
|Рост
|180
|Вес
|76
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|СКА
|12
|1
|0
|2
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2015
|1' -90'
|СКА (Ростов-на-Дону)
|1:1
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|01.11.2015
|1' -90'
|Терек-2 (Грозный)
|2:1
|СКА (Ростов-на-Дону)
|25.10.2015
|1' -90'
|СКА (Ростов-на-Дону)
|1:2
|Афипс (Афипский)
|19.10.2015
|1' -90'
|Краснодар-2 (Краснодар)
|1:0
|СКА (Ростов-на-Дону)
|11.10.2015
|1' -90'
|СКА (Ростов-на-Дону)
|0:0
|Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
|34'
|04.10.2015
|1' -82'
|Алания (Владикавказ)
|0:3
|СКА (Ростов-на-Дону)
|19'
|28.09.2015
|1' -90'
|Ангушт (Назрань)
|1:0
|СКА (Ростов-на-Дону)
|21.09.2015
|1' -76'
|СКА (Ростов-на-Дону)
|1:0
|Динамо (Ставрополь)
|07.09.2015
|1' -90'
|СКА (Ростов-на-Дону)
|1:3
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|7'
|18.08.2015
|60' -81'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|1:0
|СКА (Ростов-на-Дону)
|81'
|12.08.2015
|46' -90'
|СКА (Ростов-на-Дону)
|2:1
|Терек-2 (Грозный)
|19.07.2015
|1' -45'
|Астрахань (Астрахань)
|0:2
|СКА (Ростов-на-Дону)