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Сергей Веркашанский
Статистика
Сергей Веркашанский - статистика
Завершил карьеру
6 августа 1989 (37)
#9 | Полузащитник
178 см | 77 кг
Россия
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Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2018/2019
Россия. ФНЛ 2017/2018
Россия. ФНЛ 2016/2017
Россия. ФНЛ 2015/2016
Россия. Кубок 2014/2015
Россия. ФНЛ 2014/2015
Россия. Кубок 2012/2013
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Юг 2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Армавир
6
0
0
7
1
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 8 тур
Армавир
0 : 3
26.08.2018
Сочи
1' - 36'
22'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Луч
3 : 0
12.08.2018
Армавир
1' - 65'
60'
65'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Чертаново
1 : 1
08.08.2018
Армавир
1' - 65'
27'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Армавир
1 : 3
04.08.2018
Тамбов
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 3 тур
Тюмень
1 : 0
29.07.2018
Армавир
67' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Армавир
0 : 1
22.07.2018
Мордовия
1' - 63'
Россия. ФНЛ, 1 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
17.07.2018
Армавир
66' - 90'
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