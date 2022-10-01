Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Юрий Нестеренко - статистика

    #1 | Вратарь
    Имя Юрий
    Отчество Алексеевич
    Фамилия Нестеренко
    Команда Кубань
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 12 июня 1991 (31 год)
    Рост 189
    Вес 85
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    06.03.2023 1' - 90' Кубань 1:2 Рубин Россия. Первая лига, 21 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кубань 21 -4 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.03.2023 1' -90' Кубань (Краснодар) 1:2 Рубин (Казань)
    27.11.2022 1' -90' Кубань (Краснодар) 1:0 Волга (Ульяновск)
    20.11.2022 1' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 2:1 Кубань (Краснодар)
    13.11.2022 1' -90' Кубань (Краснодар) 0:1 Нефтехимик (Нижнекамск)
    06.11.2022 1' -90' Енисей (Красноярск) 2:1 Кубань (Краснодар)
    29.10.2022 1' -90' Кубань (Краснодар) 0:1 Родина (Москва)
    23.10.2022 1' -90' Динамо Мх (Махачкала) 2:1 Кубань (Краснодар)
    16.10.2022 1' -90' Кубань (Краснодар) 0:0 Балтика (Калининград)
    77'
    09.10.2022 1' -90' Акрон (Тольятти) 0:0 Кубань (Краснодар)
    01.10.2022 1' -90' Кубань (Краснодар) 4:0 Краснодар-2 (Краснодар)
    25.09.2022 1' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 2:0 Кубань (Краснодар)
    19.09.2022 1' -90' Кубань (Краснодар) 2:1 Арсенал (Тула)
    11.09.2022 1' -90' Шинник (Ярославль) 1:0 Кубань (Краснодар)
    04.09.2022 1' -90' Кубань (Краснодар) 0:0 Волгарь (Астрахань)
    27.08.2022 1' -90' Велес (Москва) 3:1 Кубань (Краснодар)
    21.08.2022 1' -90' Кубань (Краснодар) 1:2 Алания (Владикавказ)
    15.08.2022 1' -90' Рубин (Казань) 3:0 Кубань (Краснодар)
    07.08.2022 1' -90' Волга (Ульяновск) 1:4 Кубань (Краснодар)
    31.07.2022 1' -90' Кубань (Краснодар) 0:1 КАМАЗ (Набережные Челны)
    24.07.2022 1' -90' Нефтехимик (Нижнекамск) 0:0 Кубань (Краснодар)
    17.07.2022 1' -90' Кубань (Краснодар) 2:0 Уфа (Уфа)
    • Читайте нас: 
    11