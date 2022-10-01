Юрий Нестеренко - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Юрий
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Нестеренко
|Команда
|Кубань
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|12 июня 1991 (31 год)
|Рост
|189
|Вес
|85
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Юрий
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Нестеренко
|Команда
|Кубань
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|12 июня 1991 (31 год)
|Рост
|189
|Вес
|85
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кубань
|21
|-4
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.03.2023
|1' -90'
|Кубань (Краснодар)
|1:2
|Рубин (Казань)
|27.11.2022
|1' -90'
|Кубань (Краснодар)
|1:0
|Волга (Ульяновск)
|20.11.2022
|1' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|2:1
|Кубань (Краснодар)
|13.11.2022
|1' -90'
|Кубань (Краснодар)
|0:1
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|06.11.2022
|1' -90'
|Енисей (Красноярск)
|2:1
|Кубань (Краснодар)
|29.10.2022
|1' -90'
|Кубань (Краснодар)
|0:1
|Родина (Москва)
|23.10.2022
|1' -90'
|Динамо Мх (Махачкала)
|2:1
|Кубань (Краснодар)
|16.10.2022
|1' -90'
|Кубань (Краснодар)
|0:0
|Балтика (Калининград)
|77'
|09.10.2022
|1' -90'
|Акрон (Тольятти)
|0:0
|Кубань (Краснодар)
|01.10.2022
|1' -90'
|Кубань (Краснодар)
|4:0
|Краснодар-2 (Краснодар)
|25.09.2022
|1' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|2:0
|Кубань (Краснодар)
|19.09.2022
|1' -90'
|Кубань (Краснодар)
|2:1
|Арсенал (Тула)
|11.09.2022
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:0
|Кубань (Краснодар)
|04.09.2022
|1' -90'
|Кубань (Краснодар)
|0:0
|Волгарь (Астрахань)
|27.08.2022
|1' -90'
|Велес (Москва)
|3:1
|Кубань (Краснодар)
|21.08.2022
|1' -90'
|Кубань (Краснодар)
|1:2
|Алания (Владикавказ)
|15.08.2022
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|3:0
|Кубань (Краснодар)
|07.08.2022
|1' -90'
|Волга (Ульяновск)
|1:4
|Кубань (Краснодар)
|31.07.2022
|1' -90'
|Кубань (Краснодар)
|0:1
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|24.07.2022
|1' -90'
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|0:0
|Кубань (Краснодар)
|17.07.2022
|1' -90'
|Кубань (Краснодар)
|2:0
|Уфа (Уфа)