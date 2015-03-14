Артем Казаков - статистика
#57 | Защитник
|Имя
|Артем
|Отчество
|Павлович
|Фамилия
|Казаков
|Команда
|Сахалин
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 мая 1990 (32 года)
|Рост
|194
|Вес
|89
|Имя
|Артем
|Отчество
|Павлович
|Фамилия
|Казаков
|Команда
|Сахалин
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 мая 1990 (32 года)
|Рост
|194
|Вес
|89
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сахалин
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.04.2015
|Был в запасе
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|1:0
|Енисей (Красноярск)
|12.04.2015
|Был в запасе
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|2:0
|Сочи (Сочи)
|05.04.2015
|57' -90'
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|0:3
|Тосно (Тосно)
|29.03.2015
|Был в запасе
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|0:0
|Оренбург (Оренбург)
|22.03.2015
|87' -90'
|Томь (Томск)
|2:2
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|18.03.2015
|Был в запасе
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|2:2
|Волгарь (Астрахань)
|14.03.2015
|Был в запасе
|Сокол (Саратов)
|1:0
|Сахалин (Южно-Сахалинск)