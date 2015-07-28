Ахмат Агрба - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Ахмат
|Отчество
|Энверович
|Фамилия
|Агрба
|Команда
|Коломна
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 апреля 1987 (35 лет)
|Рост
|190
|Вес
|84
|Имя
|Ахмат
|Отчество
|Энверович
|Фамилия
|Агрба
|Команда
|Коломна
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 апреля 1987 (35 лет)
|Рост
|190
|Вес
|84
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Коломна
|10
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.10.2015
|1' -90'
|Домодедово (Москва)
|3:0
|Коломна (Коломна)
|17.10.2015
|1' -90'
|Коломна (Коломна)
|2:0
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|11.10.2015
|1' -90'
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|5:0
|Коломна (Коломна)
|15.09.2015
|1' -20'
|Коломна (Коломна)
|2:1
|ЦРФСО (Смоленск)
|01.09.2015
|1' -90'
|Спартак К (Кострома)
|3:0
|Коломна (Коломна)
|25.08.2015
|1' -90'
|Коломна (Коломна)
|1:3
|Торпедо Вл (Владимир)
|18.08.2015
|1' -90'
|Сочи (Сочи)
|3:0
|Коломна (Коломна)
|36'
|12.08.2015
|1' -90'
|Коломна (Коломна)
|1:2
|Химки (Химки)
|04.08.2015
|1' -90'
|Текстильщик (Иваново)
|4:1
|Коломна (Коломна)
|28.07.2015
|1' -90'
|Коломна (Коломна)
|2:3
|Домодедово (Москва)