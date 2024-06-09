Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Игорь Климов - статистика

Завершил карьеру
1 ноября 1989 (36), Смоляниново
#80 | Защитник
187 см
Россия
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Текстильщик
3
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Динамо Бр
1 : 2
09.06.2024
Текстильщик
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Текстильщик
1 : 0
02.06.2024
Волга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 4 тур
Текстильщик
1 : 1
29.05.2024
Машук-КМВ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Спартак К
0 : 0
25.05.2024
Текстильщик
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Текстильщик
1 : 0
19.05.2024
Авангард
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Иртыш
1 : 0
15.05.2024
Текстильщик
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 13 тур
Текстильщик
1 : 0
11.05.2024
Химик
47' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 12 тур
Машук-КМВ
0 : 3
04.05.2024
Текстильщик
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 11 тур
Калуга
4 : 1
28.04.2024
Текстильщик
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 10 тур
Текстильщик
1 : 1
24.04.2024
Торпедо Миасс
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 9 тур
Волга
0 : 0
20.04.2024
Текстильщик
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 8 тур
Текстильщик
1 : 1
13.04.2024
Спартак К
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 6 тур
Текстильщик
0 : 0
03.04.2024
Иртыш
45' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 5 тур
Химик
0 : 0
30.03.2024
Текстильщик
1' - 90'
90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 3 тур
Текстильщик
1 : 1
18.03.2024
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 2 тур
Торпедо Миасс
1 : 2
09.03.2024
Текстильщик
1' - 35'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 1 тур
Текстильщик
1 : 1
02.03.2024
Динамо Бр
Был в запасе
Главные новости
Ловчев высказался о своем назначении на пост тренера «Спартака»
20:23
Россиянин стал лучшим игроком матча Лиги Европы
19:59
1
Президент РПЛ объяснил, чем его удивляет «Зенит»
19:32
2
Состав Франции на первый сбор при Зидане
19:25
1
Раскрыт клуб РПЛ, где будет первая в сезоне отставка
18:59
2
Ловчев сделал выбор между Мостовым и Карпиным
18:19
3
Тренер Португалии пригрозил Роналду
17:53
5
Лапочкин объяснил мягкую дисквалификацию Рейса из ЦСКА
17:41
5
Широков выделил общее между «Спартаком» и «Зенитом»
17:03
9
В «Ростове» прокомментировали информацию об отставке Альбы
16:40
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+