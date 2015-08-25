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    Константин Ионов - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Константин
    Отчество Владимирович
    Фамилия Ионов
    Команда Коломна
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 29 марта 1983 (39 лет)
    Рост 190
    Вес 83
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Знамя Труда 13 0 0 4 0
    Коломна 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.04.2016 1' -77' Коломна (Коломна) 2:2 Спартак К (Кострома)
    01.11.2015 1' -90' Знамя Труда (Орехово-Зуево) 4:0 Карелия (Петрозаводск)
    19'
    26.10.2015 1' -90' Псков-747 (Псков) 2:4 Знамя Труда (Орехово-Зуево)
    21.10.2015 1' -74' Знамя Труда (Орехово-Зуево) 2:3 Строгино (Москва)
    17.10.2015 1' -83' Коломна (Коломна) 2:0 Знамя Труда (Орехово-Зуево)
    27.09.2015 58' -79' Химки (Химки) 2:0 Знамя Труда (Орехово-Зуево)
    21.09.2015 1' -90' Знамя Труда (Орехово-Зуево) 0:1 Текстильщик (Иваново)
    15.09.2015 1' -90' Домодедово (Москва) 0:1 Знамя Труда (Орехово-Зуево)
    08.09.2015 1' -60' Волга (Тверь) 0:0 Знамя Труда (Орехово-Зуево)
    1'
    25.08.2015 1' -90' Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный) 2:1 Знамя Труда (Орехово-Зуево)
    18.08.2015 29' -90' Знамя Труда (Орехово-Зуево) 2:3 Москва (Москва)
    12.08.2015 1' -71' Карелия (Петрозаводск) 1:1 Знамя Труда (Орехово-Зуево)
    04.08.2015 1' -61' Знамя Труда (Орехово-Зуево) 0:2 Псков-747 (Псков)
    60'
    28.07.2015 1' -46' Строгино (Москва) 0:0 Знамя Труда (Орехово-Зуево)
    24'
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