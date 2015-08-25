Константин Ионов - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Константин
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Ионов
|Команда
|Коломна
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 марта 1983 (39 лет)
|Рост
|190
|Вес
|83
|Имя
|Константин
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Ионов
|Команда
|Коломна
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 марта 1983 (39 лет)
|Рост
|190
|Вес
|83
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Знамя Труда
|13
|0
|0
|4
|0
|Коломна
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.04.2016
|1' -77'
|Коломна (Коломна)
|2:2
|Спартак К (Кострома)
|01.11.2015
|1' -90'
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|4:0
|Карелия (Петрозаводск)
|19'
|26.10.2015
|1' -90'
|Псков-747 (Псков)
|2:4
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|21.10.2015
|1' -74'
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|2:3
|Строгино (Москва)
|17.10.2015
|1' -83'
|Коломна (Коломна)
|2:0
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|27.09.2015
|58' -79'
|Химки (Химки)
|2:0
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|21.09.2015
|1' -90'
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|0:1
|Текстильщик (Иваново)
|15.09.2015
|1' -90'
|Домодедово (Москва)
|0:1
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|08.09.2015
|1' -60'
|Волга (Тверь)
|0:0
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|1'
|25.08.2015
|1' -90'
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|2:1
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|18.08.2015
|29' -90'
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|2:3
|Москва (Москва)
|12.08.2015
|1' -71'
|Карелия (Петрозаводск)
|1:1
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|04.08.2015
|1' -61'
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|0:2
|Псков-747 (Псков)
|60'
|28.07.2015
|1' -46'
|Строгино (Москва)
|0:0
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|24'