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    Александр Нечаев - статистика

    #18 | Полузащитник
    Имя Александр
    Отчество Владимирович
    Фамилия Нечаев
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 19 января 1987 (36 лет)
    Рост 182
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ротор 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.11.2013 Был в запасе Шинник (Ярославль) 1:0 Ротор (Волгоград)
    18.10.2013 Был в запасе Ротор (Волгоград) 0:2 Сибирь (Новосибирск)
    13.10.2013 Был в запасе Сочи (Сочи) 0:0 Ротор (Волгоград)
    28.08.2013 90' -90' Балтика (Калининград) 0:2 Ротор (Волгоград)
    18.08.2013 81' -90' 2:1 Ротор (Волгоград)
    13.07.2013 Был в запасе Ротор (Волгоград) 1:2 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    07.07.2013 Был в запасе Енисей (Красноярск) 1:4 Ротор (Волгоград)
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