|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ротор
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.11.2013
|Был в запасе
|Шинник (Ярославль)
|1:0
|Ротор (Волгоград)
|18.10.2013
|Был в запасе
|Ротор (Волгоград)
|0:2
|Сибирь (Новосибирск)
|13.10.2013
|Был в запасе
|Сочи (Сочи)
|0:0
|Ротор (Волгоград)
|28.08.2013
|90' -90'
|Балтика (Калининград)
|0:2
|Ротор (Волгоград)
|18.08.2013
|81' -90'
|2:1
|Ротор (Волгоград)
|13.07.2013
|Был в запасе
|Ротор (Волгоград)
|1:2
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|07.07.2013
|Был в запасе
|Енисей (Красноярск)
|1:4
|Ротор (Волгоград)