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Рахид Амиргулиев
Статистика
Рахид Амиргулиев - статистика
Завершил карьеру
1 сентября 1989 (37), Кусары
#15 | Полузащитник
172 см
Азербайджан
Статистика
Статистика по турнирам
Лига Европы 2016/2017
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Товарищеские матчи. Сборные 2014
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Карабах
4
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 6 тур
Карабах
1 : 2
08.12.2016
Фиорентина
1' - 62'
Лига Европы, 5 тур
Слован
3 : 0
24.11.2016
Карабах
Был в запасе
Лига Европы, 4 тур
ПАОК
0 : 1
03.11.2016
Карабах
1' - 64'
Лига Европы, 3 тур
Карабах
2 : 0
20.10.2016
ПАОК
1' - 90'
87'
80'
Лига Европы, 2 тур
Фиорентина
5 : 1
29.09.2016
Карабах
1' - 90'
Лига Европы, 1 тур
Карабах
2 : 2
15.09.2016
Слован
Был в запасе
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