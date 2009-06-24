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    Ненад Иньяц - статистика

    Имя Ненад
    Отчество Предрагович
    Фамилия Иньяц
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 4 сентября 1985 (37 лет)
    Рост 188
    Вес 85
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Волга 17 2 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.11.2009 77' -90' Волга (Нижний Новгород) 3:1 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    11.09.2009 76' -90' Волга (Нижний Новгород) 4:0 Черноморец (Новороссийск)
    85'
    31.08.2009 1' -52' Витязь (Подольск) 0:2 Волга (Нижний Новгород)
    28.08.2009 39' -90' Носта (Новотроицк) 0:0 Волга (Нижний Новгород)
    12.08.2009 88' -90' 0:1 Волга (Нижний Новгород)
    09.08.2009 87' -90' 0:1 Волга (Нижний Новгород)
    29.07.2009 1' -46' Волга (Нижний Новгород) 1:0 Металлург Л (Липецк)
    26.07.2009 76' -90' Волга (Нижний Новгород) 2:1 Салют (Белгород)
    27.06.2009 80' -90' Волга (Нижний Новгород) 2:0 Сибирь (Новосибирск)
    24.06.2009 Был в запасе Волга (Нижний Новгород) 1:1 Урал (Екатеринбург)
    16.06.2009 85' -90' 0:0 Волга (Нижний Новгород)
    25.05.2009 1' -42' Волга (Нижний Новгород) 0:3 Волгарь-Газпром-2 (Астрахань)
    22.05.2009 1' -69' Волга (Нижний Новгород) 1:1 Анжи (Махачкала)
    61' 53'
    14.05.2009 77' -90' Черноморец (Новороссийск) 0:0 Волга (Нижний Новгород)
    03.05.2009 46' -90' Волга (Нижний Новгород) 0:0 Витязь (Подольск)
    19.04.2009 1' -90' Шинник (Ярославль) 1:0 Волга (Нижний Новгород)
    08.04.2009 54' -90' Волга (Нижний Новгород) 1:2
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