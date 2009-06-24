|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Волга
|17
|2
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.11.2009
|77' -90'
|Волга (Нижний Новгород)
|3:1
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|11.09.2009
|76' -90'
|Волга (Нижний Новгород)
|4:0
|Черноморец (Новороссийск)
|85'
|31.08.2009
|1' -52'
|Витязь (Подольск)
|0:2
|Волга (Нижний Новгород)
|28.08.2009
|39' -90'
|Носта (Новотроицк)
|0:0
|Волга (Нижний Новгород)
|12.08.2009
|88' -90'
|0:1
|Волга (Нижний Новгород)
|09.08.2009
|87' -90'
|0:1
|Волга (Нижний Новгород)
|29.07.2009
|1' -46'
|Волга (Нижний Новгород)
|1:0
|Металлург Л (Липецк)
|26.07.2009
|76' -90'
|Волга (Нижний Новгород)
|2:1
|Салют (Белгород)
|27.06.2009
|80' -90'
|Волга (Нижний Новгород)
|2:0
|Сибирь (Новосибирск)
|24.06.2009
|Был в запасе
|Волга (Нижний Новгород)
|1:1
|Урал (Екатеринбург)
|16.06.2009
|85' -90'
|0:0
|Волга (Нижний Новгород)
|25.05.2009
|1' -42'
|Волга (Нижний Новгород)
|0:3
|Волгарь-Газпром-2 (Астрахань)
|22.05.2009
|1' -69'
|Волга (Нижний Новгород)
|1:1
|Анжи (Махачкала)
|61' 53'
|14.05.2009
|77' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|0:0
|Волга (Нижний Новгород)
|03.05.2009
|46' -90'
|Волга (Нижний Новгород)
|0:0
|Витязь (Подольск)
|19.04.2009
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:0
|Волга (Нижний Новгород)
|08.04.2009
|54' -90'
|Волга (Нижний Новгород)
|1:2