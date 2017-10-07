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    Александр Новиков - статистика

    #12 | Полузащитник
    Имя Александр
    Отчество Александрович
    Фамилия Новиков
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 12 октября 1984 (38 лет)
    Рост 185
    Вес 78
    Стоимость:
    € 100
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Енисей 20 2 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2018 Был в запасе Енисей (Красноярск) 3:0 Авангард (Курск)
    25.11.2017 1' -90' Енисей (Красноярск) 1:1 Балтика (Калининград)
    18.11.2017 1' -90' Енисей (Красноярск) 2:1 Спартак-2 (Москва)
    84'
    12.11.2017 1' -90' Енисей (Красноярск) 2:0 Тамбов (Тамбов)
    08.11.2017 1' -76' Оренбург (Оренбург) 1:0 Енисей (Красноярск)
    04.11.2017 1' -90' Енисей (Красноярск) 0:0 Сибирь (Новосибирск)
    29.10.2017 1' -90' Тюмень (Тюмень) 1:1 Енисей (Красноярск)
    19'
    21.10.2017 81' -90' Енисей (Красноярск) 4:1 Шинник (Ярославль)
    14.10.2017 Был в запасе Волгарь (Астрахань) 1:2 Енисей (Красноярск)
    07.10.2017 Был в запасе Енисей (Красноярск) 4:1 Химки (Химки)
    16.09.2017 1' -49' Пари НН (Нижний Новгород) 0:2 Енисей (Красноярск)
    10.09.2017 1' -90' Енисей (Красноярск) 4:0 Луч (Владивосток)
    06.09.2017 1' -90' Кубань (ЛФЛ) (Краснодар) 1:1 Енисей (Красноярск)
    02.09.2017 1' -90' Енисей (Красноярск) 1:0 Ротор (Волгоград)
    27.08.2017 1' -90' Факел (Воронеж) 1:3 Енисей (Красноярск)
    83'
    19.08.2017 Был в запасе Енисей (Красноярск) 2:1 Зенит-2 (Санкт-Петербург)
    13.08.2017 1' -90' Авангард (Курск) 0:4 Енисей (Красноярск)
    78'
    09.08.2017 1' -90' Балтика (Калининград) 0:5 Енисей (Красноярск)
    05.08.2017 1' -90' Спартак-2 (Москва) 1:2 Енисей (Красноярск)
    30.07.2017 1' -90' Тамбов (Тамбов) 5:0 Енисей (Красноярск)
    26.07.2017 1' -90' Енисей (Красноярск) 2:0 Оренбург (Оренбург)
    22.07.2017 1' -90' Сибирь (Новосибирск) 0:1 Енисей (Красноярск)
    15.07.2017 1' -90' Енисей (Красноярск) 3:1 Тюмень (Тюмень)
    08.07.2017 1' -90' Сочи (Сочи) 2:1 Енисей (Красноярск)
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