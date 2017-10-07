|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Енисей
|20
|2
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2018
|Был в запасе
|Енисей (Красноярск)
|3:0
|Авангард (Курск)
|25.11.2017
|1' -90'
|Енисей (Красноярск)
|1:1
|Балтика (Калининград)
|18.11.2017
|1' -90'
|Енисей (Красноярск)
|2:1
|Спартак-2 (Москва)
|84'
|12.11.2017
|1' -90'
|Енисей (Красноярск)
|2:0
|Тамбов (Тамбов)
|08.11.2017
|1' -76'
|Оренбург (Оренбург)
|1:0
|Енисей (Красноярск)
|04.11.2017
|1' -90'
|Енисей (Красноярск)
|0:0
|Сибирь (Новосибирск)
|29.10.2017
|1' -90'
|Тюмень (Тюмень)
|1:1
|Енисей (Красноярск)
|19'
|21.10.2017
|81' -90'
|Енисей (Красноярск)
|4:1
|Шинник (Ярославль)
|14.10.2017
|Был в запасе
|Волгарь (Астрахань)
|1:2
|Енисей (Красноярск)
|07.10.2017
|Был в запасе
|Енисей (Красноярск)
|4:1
|Химки (Химки)
|16.09.2017
|1' -49'
|Пари НН (Нижний Новгород)
|0:2
|Енисей (Красноярск)
|10.09.2017
|1' -90'
|Енисей (Красноярск)
|4:0
|Луч (Владивосток)
|06.09.2017
|1' -90'
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|1:1
|Енисей (Красноярск)
|02.09.2017
|1' -90'
|Енисей (Красноярск)
|1:0
|Ротор (Волгоград)
|27.08.2017
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|1:3
|Енисей (Красноярск)
|83'
|19.08.2017
|Был в запасе
|Енисей (Красноярск)
|2:1
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|13.08.2017
|1' -90'
|Авангард (Курск)
|0:4
|Енисей (Красноярск)
|78'
|09.08.2017
|1' -90'
|Балтика (Калининград)
|0:5
|Енисей (Красноярск)
|05.08.2017
|1' -90'
|Спартак-2 (Москва)
|1:2
|Енисей (Красноярск)
|30.07.2017
|1' -90'
|Тамбов (Тамбов)
|5:0
|Енисей (Красноярск)
|26.07.2017
|1' -90'
|Енисей (Красноярск)
|2:0
|Оренбург (Оренбург)
|22.07.2017
|1' -90'
|Сибирь (Новосибирск)
|0:1
|Енисей (Красноярск)
|15.07.2017
|1' -90'
|Енисей (Красноярск)
|3:1
|Тюмень (Тюмень)
|08.07.2017
|1' -90'
|Сочи (Сочи)
|2:1
|Енисей (Красноярск)