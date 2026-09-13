Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 100 тыс

Александр Новиков - статистика

Динамо Бр
12 октября 1984 (41)
#15 | Полузащитник
185 см | 78 кг
Россия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 9 тур
Динамо Бр
0 : 1
13.09.2026
Динамо Киров
1' - 87'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 8 тур
Сокол
2 : 2
05.09.2026
Динамо Бр
1' - 76'
62'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 7 тур
Динамо Бр
1 : 1
30.08.2026
Волгарь
74' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 6 тур
Калуга
0 : 1
22.08.2026
Динамо Бр
67' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Динамо Бр
7
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 9 тур
Динамо Бр
0 : 1
13.09.2026
Динамо Киров
1' - 87'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 8 тур
Сокол
2 : 2
05.09.2026
Динамо Бр
1' - 76'
62'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 7 тур
Динамо Бр
1 : 1
30.08.2026
Волгарь
74' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 6 тур
Калуга
0 : 1
22.08.2026
Динамо Бр
67' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 3 тур
Динамо Вл
1 : 2
02.08.2026
Динамо Бр
71' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 2 тур
Динамо Бр
0 : 4
26.07.2026
Алания
1' - 45'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 1 тур
Машук-КМВ
0 : 0
19.07.2026
Динамо Бр
62' - 90'
Главные новости
Состав Франции на первый сбор при Зидане
19:25
Раскрыт клуб РПЛ, где будет первая в сезоне отставка
18:59
1
Ловчев сделал выбор между Мостовым и Карпиным
18:19
3
Тренер Португалии пригрозил Роналду
17:53
5
Лапочкин объяснил мягкую дисквалификацию Рейса из ЦСКА
17:41
5
Широков выделил общее между «Спартаком» и «Зенитом»
17:03
7
В «Ростове» прокомментировали информацию об отставке Альбы
16:40
1
Оптимистичное заявление Комбарова насчет «Спартака»
16:20
4
Мнение Кругового о потасовке с «Динамо Мх»
16:16
2
Ловчев описал Батракова двумя прилагательными
16:08
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+